UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны

Фото: студенты могут выезжать на учебу за границу (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающимся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.

В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины этой категории военнообязанных. А именно:

  • студенческий билет или студенческую визу;
  • переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;
  • военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;
  • справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.

Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.

Также Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине