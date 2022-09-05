Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны

В Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающимся за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении.
В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины этой категории военнообязанных. А именно:
Напомним, ФОПам и юридическим лицам частной формы собственности разрешили с 1 сентября выезжать из Украины при условии внесения залога, но всего на 7 дней.
Также Кабинет министров разрешил выезд за границу морякам. Это будет возможно по согласованию территориального центра комплектования.
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