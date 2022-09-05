Студенты могут выезжать на учебу за границу: какие документы нужны

В Украине разрешили выезд за пределы Украины военнообязанным студентам, обучающимся за границей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Мужчины-студенты, которые учатся за границей по дневной или дуальной форме обучения, но не смогли вовремя продолжить обучение из-за войны, поскольку находились в Украине - имеют право на выезд", - говорится в сообщении. В МВД рассказали, какие документы нужны для выезда из Украины этой категории военнообязанных. А именно: студенческий билет или студенческую визу;

переведенные и нотариально заверенные документы, подтверждающие обучение в иностранном вузе;

военно-учетные документы с записью о предоставлении отсрочки от призыва;

справка, выданная территориальным центром комплектования и социальной поддержки для выезда за границу для соискателей образования за границей.