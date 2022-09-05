Студенти можуть виїжджати на навчання за кордон: які документи потрібні

В Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні - мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні. В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних. А саме: студентський квиток або студентську візу;

перекладені та нотаріально завірені документи, що підтверджують навчання в іноземному виші;

військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову;

довідку, видану територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон для здобувачів освіти за кордоном.