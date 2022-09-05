Студенти можуть виїжджати на навчання за кордон: які документи потрібні

В Україні дозволили виїзд за межі України військовозобов’язаним студентам, що навчаються за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном за денною або дуальною формою навчання, але не змогли вчасно продовжити навчання через війну, оскільки перебували в Україні - мають право на виїзд", - йдеться в повідомленні.
В МВС розповіли, які документи потрібні для виїзду з України цій категорії військовозобов’язаних. А саме:
Нагадаємо, ФОПам та юридичним особам приватної форми власності дозволили з 1 вересня виїжджати з України за умови внесення застави, але лише на 7 днів.
Також Кабінет міністрів дозволив виїзд за кордон морякам. Це буде можливо за погодженням територіального центру комплектування.
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