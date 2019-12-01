Студенты канадского университета требуют уволить преподавателя из-за отрицания Голодомора

В Канаде студенты Альбертского университета требуют уволить преподавателя, который отрицает факт Голодомора 1932-1933 годов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Globe and Mail.

Отмечается, что Дугал Макдональд в своей посте в Facebook 19 ноября назвал Голодомор ложью, подкрепленной фальшивыми фото и сообщениями, которые распространили бывшие соучастники нацистов.

Украинское студенческое общество университета назвало это сообщение разжиганием вражды и заявило, что его автор не достоин быть преподавателем.

С осуждением преподавателя также выступили Конгресс украинцев Канады, Федерация евреев Эдмонтона, Армянский национальный комитет Канады, Канадский польский конгресс, а также ряд политиков.

Отмечается, что Канада была первой страной, признавшей Голодомор геноцидом в 2008 году, и это один из пяти геноцидов, признанных страной наряду с Холокостом, геноцидом армян, геноцидом в Руанде и этнической чисткой в ​​Боснии.

Сам Макдональд в комментарии для СМИ заявил, что исследовал Голодомор несколько лет и имеет право на свободу слова.

Альбертский университет в своем заявлении указал, что взгляды господина Макдональда не отражают взгляды учебного заведения, но он имеет право их распространять.

Напомним, в субботу, 23 ноября, в Украине почтили память жертв Голодомора 1932-1933 годов - акт геноцида украинского народа, организованный руководством коммунистической партии и правительством СССР путем создания искусственного массового голода. Убийство голодом происходило в Украине и на Кубани.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал соотечественников почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он назвал Голодомор геноцидом, направленным сломить волю украинцев.