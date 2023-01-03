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Студентська збірна України з хокею програла другий матч турне Канадою

Фото: Студентська збірна України програла другий матч у Канаді (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорців

Поразкою від "Калгарі Дінос" завершився черговий спаринг за океаном збірної України віком до 25 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Контрольний матч

"Калгарі Дінос" – Студентська збірна України – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайби: Вайт, 33:55, Скунберт, 39:50, Аппер, 59:36 – М. Сімчук, 29:06

Старт зустрічі був за господарями. "Динозаври" притисли українців до воріт і постійно нагнітали ситуацію біля володінь Кубрицького. Однак, "синьо-жовті" витримали тиск канадських студентів. Згодом же почали відповідати атаками на випади суперника.

Повела в рахунку збірна України в середині другого періоду. Це Михайло Сімчук у більшості кинув із правого краю майже від борта, а голкіпер господарів Станковскі парирувати удар не зміг – 0:1. Проте, "Калгарі Дінос" швидко відігралися, коли Вайт підставив ключку під постріл Де Йонга від синьої лінії.

А під завісу другої 20-хвилинки "динозаври" вийшли вперед. Господарям майданчика вдалася вертикальна атака. На її завергення Скунберт холоднокровно відправив шайбу за лінію. У фінальному періоді "синьо-жовті" намагалися відігратися, під завісу навіть випустили шостого польового, але пропустили у порожні ворота від Аппера...

Наступний поєдинок студентська збірна України проведе проти Університету Альберти. Матч запланований на 4 січня. Старт зустрічі – о 04:00 за київським часом.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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