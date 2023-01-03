Студенческая сборная Украины по хоккею проиграла второй матч турне по Канаде

Контрольный матч

"Калгари Динос" – Студенческая сборная Украины – 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Шайбы: Уайт, 33:55, Скунберт, 39:50, Аппер, 59:36 – М. Симчук, 29:06

Старт встречи был за хозяевами. "Динозавры" прижали украинцев к воротам и постоянно нагнетали ситуацию у владений Кубрицкого. Однако "сине-желтые" выдержали давление канадских студентов. Впоследствии начали отвечать атаками на выпады соперника.

Повела в счете сборная Украины в середине второго периода. Это Михаил Симчук в большинстве бросил с правого края почти от борта, а голкипер хозяев Станковски парировать удар не смог – 0:1. Тем не менее, "Калгари Динос" быстро отыгрались, когда Уайт подставил клюшку под выстрел Де Йонга от синей линии.

А под занавес второй 20-минутки "динозавры" вышли вперед. Хозяевам площадки удалась вертикальная атака. В ее заверение Скунберт хладнокровно отправил шайбу за линию. В финальном периоде "сине-желтые" пытались отыграться, под занавес даже выпустили шестого полевого, но пропустили в пустые ворота от Аппера...

Следующий поединок студенческая сборная Украины проведет против Университета Альберты. Матч запланирован на 4 января. Старт встречи – в 04:00 по киевскому времени.