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Для студентів створили "4-зіркові" полігони для проходження БЗВП, - Лісовий

Фото: Оксен Лісовий, міністр освіти та науки України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В одній з областей України вже є полігони на яких студенти зможуть пройти базову загальновійськову підготовку (БЗВП).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства освіти та науки України Оксена Лісового в ефірі "Радіо Хартія".

"Є області у яких створені уже полігони для студентів. Давайте так, одна область, де створені полігони для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова приймати молодь з усієї України. Вони відкриті вже зараз, вони вже працюють", - розповів Лісовий. 

Він додав, що полігони мають умови "4-зіркового хостела", щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у "бомж-стайл". 

БЗВП для студентів

У червні 2024-го Кабінет міністрів затвердив Порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Як повідомляло Міністерство оборони України, обов'язкова БЗВП для студентів має розпочатись вже у вересні поточного року. Водночас жінки, які придатні за станом здоров’я, зможуть долучитися до практичних занять виключно добровільно.

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Оксен Лісовий