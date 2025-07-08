Для студентов создали "4-звездочные" полигоны для прохождения БЗВП, - Лесной

"Есть области в которых созданы уже полигоны для студентов. Давайте так, одна область, где созданы полигоны для студентов. Она является достаточно безопасной и готова принимать молодежь со всей Украины. Они открыты уже сейчас, они уже работают", - рассказал Лисовой.

Он добавил, что полигоны имеют условия "4-звездочного хостела", чтобы не напугать молодежь и постепенно углублять ее в "бомж-стайл".