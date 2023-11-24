Студентов "медучилищ" на оккупированных территориях заставляют лечить раненых россиян

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Как отмечают в ЦНС, речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на временно оккупированных территориях. Известно, что старшекурсников приобщают к службе на врага во время практики.

"Отказаться от такой практики невозможно, ведь в таком случае оккупанты угрожают исключением", - отмечают в сообщении.

Перед практикой россияне инструктируют молодых специалистов, а с практикантами проводят беседы "специалисты" по ФСБ.

"В частности студентам угрожают разглашение информации и предупреждают об ответственности за экстремизм", - сообщили напоследок в ЦНС.