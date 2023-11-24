Студентов "медучилищ" на оккупированных территориях заставляют лечить раненых россиян
Захватчики заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать раненым оккупантам. В случае несогласия сотрудничать - угрожают преследованиями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечают в ЦНС, речь идет о так называемых студентах "медицинских училищ" на временно оккупированных территориях. Известно, что старшекурсников приобщают к службе на врага во время практики.
"Отказаться от такой практики невозможно, ведь в таком случае оккупанты угрожают исключением", - отмечают в сообщении.
Перед практикой россияне инструктируют молодых специалистов, а с практикантами проводят беседы "специалисты" по ФСБ.
"В частности студентам угрожают разглашение информации и предупреждают об ответственности за экстремизм", - сообщили напоследок в ЦНС.
Жизнь в оккупации
Накануне сообщалось, что оккупанты заставляют местных жителей сдавать кровь на нужды российских военных.
В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.
Ранее сообщалось, что оккупанты не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.
Также захватчики отвезли группу так называемых "психологов". Они выманивают важную информацию у местного населения.
В ЦНС писали, что на временно оккупированных территориях Украины стремительно растет уровень бедности и нарастает социально-экономический кризис.
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