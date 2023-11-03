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Безробіття і дефіцит продуктів. Рівень бідності в окупації стрімко зростає, - ЦНС

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 18:11
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Безробіття і дефіцит продуктів. Рівень бідності в окупації стрімко зростає, - ЦНС Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

На тимчасово окупованих територіях України стрімко зростає рівень бідності та наростає соціально-економічна криза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"У регіоні спостерігається соціальна напруга і фіксується значне зменшення кількості мешканців, особливо в маленьких містечках і селах окупованих регіонів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окупаційні "адміністрації" жодним чином не розв'язує проблеми місцевих мешканців, а лише провокує їх.

Причини зростання бідності

У ЦНС пояснили, що зростання бідності на окупованих територіях зумовлене насамперед відсутністю логістичної складової, що унеможливлює постачання продуктів харчування до місцевих магазинів.

Другим моментом є безробіття, та блокування переказів з України. Також не налагоджена система постачання медикаментів, що створює додаткове навантаження власне на літніх людей.

Життя в окупації

Раніше повідомлялось, що росіяни на окупованій території України не видають людям ліків, а просто відправляють їх помирати додому.

Також росіяни завезли на окуповані території України групу так званих "психологів". Вони виманюють важливу інформацію у місцевого населення.

Окупанти на захоплених територіях України змушують так званих "чиновників" вступати до лав прокремлівської політичної партії "Єдина Росія".

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