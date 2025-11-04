У Бердянську студентів медколеджу залучають до псевдовзагону "Барс-85", який готує їх до служби на боці окупантів.

В окупованому Бердянську при навчальному закладі створили "рятувальний загін" "Барс-85", куди залучають студентів місцевого медколеджу.

Під виглядом підготовки до надзвичайних ситуацій молоді люди проходять стройову підготовку та навчають навичок, які можуть стати в пригоді на лінії зіткнення.

Ініціаторами проєкту є заступниця керівника "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та колаборантка Оксана Грищенко, яка називається "директором" коледжу та "депутаткою" окупаційної міськдуми від "Єдиної Росії".

За даними ЦНС, формування пов'язане з добровольчими формуваннями, зокрема з "Добровольчим загоном ім. Павла Судоплатова". Павла Судоплатова", що бере участь у бойових діях.

Під прикриттям волонтерства окупанти формують кадровий резерв для своїх військ: студентів використовують як санітарів, техперсонал і помічників, фактично замінюючи навчальний план мілітаризацією. Замість професійної підготовки майбутнім медикам пропонують роль виконавців у військовій системі противника.

За фасадом гуманітарної місії ховається системна спроба втягнути молодь у військові структури окупантів, позбавивши її вибору і нормального майбутнього. Це підвищує ризик залучення студентів до збройних структур окупантів та їхньої кар'єри.