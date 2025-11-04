ua en ru
Студентів медколеджу в Бердянську змушують брати участь у військових проектах РФ

Україна, ТОТ, Вівторок 04 листопада 2025 05:37
Студентів медколеджу в Бердянську змушують брати участь у військових проектах РФ Ілюстративне фото: студентів медколеджу в Бердянську змушують брати участь у військових проектах РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У Бердянську студентів медколеджу залучають до псевдовзагону "Барс-85", який готує їх до служби на боці окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору в мережі Telegram.

В окупованому Бердянську при навчальному закладі створили "рятувальний загін" "Барс-85", куди залучають студентів місцевого медколеджу.

Під виглядом підготовки до надзвичайних ситуацій молоді люди проходять стройову підготовку та навчають навичок, які можуть стати в пригоді на лінії зіткнення.

Ініціаторами проєкту є заступниця керівника "Всеросійського студентського корпусу рятувальників" Анастасія Юрченкова та колаборантка Оксана Грищенко, яка називається "директором" коледжу та "депутаткою" окупаційної міськдуми від "Єдиної Росії".

За даними ЦНС, формування пов'язане з добровольчими формуваннями, зокрема з "Добровольчим загоном ім. Павла Судоплатова". Павла Судоплатова", що бере участь у бойових діях.

Під прикриттям волонтерства окупанти формують кадровий резерв для своїх військ: студентів використовують як санітарів, техперсонал і помічників, фактично замінюючи навчальний план мілітаризацією. Замість професійної підготовки майбутнім медикам пропонують роль виконавців у військовій системі противника.

За фасадом гуманітарної місії ховається системна спроба втягнути молодь у військові структури окупантів, позбавивши її вибору і нормального майбутнього. Це підвищує ризик залучення студентів до збройних структур окупантів та їхньої кар'єри.

Нагадуємо, що Держдума РФ схвалила в першому читанні законопроєкт, який подовжує "перехідний період" для освітніх закладів на окупованих територіях України до 1 січня 2028 року, фактично закріплюючи подальшу інтеграцію місцевої системи навчання в російське правове поле.

Зазначимо, що російська окупаційна адміністрація шукає способи легалізувати примусовий призов жителів тимчасово захоплених регіонів України до своїх збройних формувань.

