Война в Украине

Студентов медколледжа в Бердянске заставляют участвовать в военных проектах РФ

Украина, ВОТ, Вторник 04 ноября 2025 05:37
Иллюстративное фото: студентов медколледжа в Бердянске заставляют участвовать в военных проектах РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В Бердянске студентов медколледжа вовлекают в псевдоотряд "Барс-85", который готовит их к службе на стороне оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram.

В оккупированном Бердянске при учебном заведении создали "спасательный отряд" "Барс-85", куда привлекают студентов местного медколледжа.

Под видом подготовки к чрезвычайным ситуациям молодые люди проходят стройовую подготовку и обучают навыкам, которые могут пригодиться на линии столкновения.

Инициаторами проекта являются заместитель руководителя "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Анастасия Юрченкова и коллаборантка Оксана Грищенко, называемая "директоркой" колледжа и "депутаткой" оккупационной гордумы от "Единой России".

По данным ЦНС, формирование связано с добровольческими формированиями, в том числе с "Добровольческим отрядом им. Павла Судоплатова", участвующим в боевых действиях.

Под прикрытием волонтерства оккупанты формируют кадровый резерв для своих войск: студентов используют как санитаров, техперсонал и помощников, фактически заменяя учебный план милитаризацией. Вместо профессиональной подготовки будущим медикам предлагают роль исполнителей в военной системе противника.

За фасадом гуманитарной миссии скрывается системная попытка втянуть молодежь в военные структуры оккупантов, лишив её выбора и нормального будущего. Это повышает риск вовлечения студентов в вооруженные структуры оккупантов и их карьеры.

Напоминаем, что Госдума РФ одобрила в первом чтении законопроект, который продлевает "переходный период" для образовательных учреждений на оккупированных территориях Украины до 1 января 2028 года, фактически закрепляя дальнейшую интеграцию местной системы обучения в российское правовое поле.

Отметим, что российская оккупационная администрация ищет способы легализовать принудительный призыв жителей временно захваченных регионов Украины в свои вооруженные формирования.

