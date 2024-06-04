Студенти зможуть отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО: як це зробити

Фото: студенти зможуть отримати довідку для відстрочки через ЄДЕБО (freepik.com)

Заклади освіти тепер мають можливість формувати довідки про здобувача освіти за даними ЄДЕБО. Для отримання довідки студенти мають звернутися до вишу, де вони навчаються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МОН.