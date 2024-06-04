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Студенты смогут получить справку для отсрочки по ЕГЭБО: как это сделать

Украина, Вторник 04 июня 2024 15:19
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Студенты смогут получить справку для отсрочки по ЕГЭБО: как это сделать Фото: студенты смогут получить справку для отсрочки по ЕДЕБО (freepik.com)
Автор: Ярослава Борзова

Учреждения теперь имеют возможность формировать справки о соискателе образования по данным ЕГЭБО. Для получения справки студенты должны обратиться в вуз, где они учатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как объясняют в ведомстве, проверить достоверность справки можно на сайте ЕГЭБО, указав ее номер и РНОКПП соискателя образования, или воспользовавшись QR-кодом, указанным на выданной справке.

"Подчеркиваем, что в форме справки указано, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании", - отмечают в Министерстве образования и науки.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что мобилизация в Украине увеличилась после обновления закона.

На каких основаниях можно получить отсрочку во время войны – читайте в материале РБК-Украина.

Читайте также, будут ли штрафовать военнообязанных женщин из-за не обновления данных.

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