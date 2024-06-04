Студенты смогут получить справку для отсрочки по ЕГЭБО: как это сделать

Учреждения теперь имеют возможность формировать справки о соискателе образования по данным ЕГЭБО. Для получения справки студенты должны обратиться в вуз, где они учатся.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОН.

Как объясняют в ведомстве, проверить достоверность справки можно на сайте ЕГЭБО, указав ее номер и РНОКПП соискателя образования, или воспользовавшись QR-кодом, указанным на выданной справке.

"Подчеркиваем, что в форме справки указано, не нарушает ли текущее получение образования последовательности, определенной ч. 2 ст. 10 Закона Украины "Об образовании", - отмечают в Министерстве образования и науки.