Чи штрафуватимуть військовозобов'язаних жінок через не оновлення даних: відповідь ТЦК

Військовозобов'язаних жінок також штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень., якщо вони не оновлять свої дані протягом двох місяців після набрання чинності закону про мобілізацію з 18 травня.

Про це сказав начальник Кременчуцького районного ТЦК Мирослав Волков повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв’ю виданню Telegraf .

"Так, їх так само можуть штрафувати за порушення правил військового обліку, якщо вони своєчасно не оновлять свої облікові дані. Жінки певних спеціальностей, а це переважно медики, віком від 18 до 60 років повинні стати на військовий облік та отримати військово-обліковий документ", - сказав Волков.

Він зауважив, що мобілізація жінок проводиться лише за їх особистою згодою, відповідно до постанови Кабміну № 560.

"У період обов’язкового уточнення облікових даних, який триває до 16 липня, на медичний огляд взагалі не направляються ті військовозобов’язані, які мають право на відстрочку від призову, віком старше 55 років, заброньовані та жінки, які мають дійсний військово-обліковий документ", - сказав очільник РТЦК.

Військовозобов’язані жінки, які не мають дійсного військово-облікового документа, або вперше його отримують, мають пройти військово-лікарську комісію.