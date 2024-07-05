Студенти можуть повернути частину коштів за платне навчання: як це зробити

В Україні відповідно до підпункту 166.3.3 статті 166 Податкового кодексу платник податку може повернути частину витрат на навчання. Це називається податкова знижка.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на юридичний порадник для ВПО .

Який максимальний розмір знижки

Податкова знижка на навчання - це документально підтверджена сума (вартість) витрат, яку платник податків поніс на оплату навчання у дошкільних, позашкільних закладах, закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Максимальний розмір податкової знижки становить 18% від вартості навчання. При цьому враховуються фактичні витрати понесені минулого року.

Важливо: відшкодувати можна лише вартість навчання в українських навчальних закладів. Також не можна повернути частину плати за додаткові курси чи навчання на військовій кафедрі.

Оформити податкову знижку може навіть студент, якщо він має офіційний заробіток, з якого він сплачує податки, або член його сім'ї першого ступеня спорідненості (мати, батько, дружина чи чоловік).

Як оформити податкову знижку

Для оформлення потрібно звернутися до органу Державної податкової служби за місцем обліку (проживання) із заявою про зарахування сум податку, що підлягає поверненню.

З документів потрібно надати:

заяву із зазначенням реквізитів рахунка для перерахування відшкодування

копії сторінок паспорта, які підтверджують паспортні дані

податкову декларація про майновий стан і доходи за формою за посилання

довідку про заробітну плату за звітний період з обов'язковим включенням сум податків, які утримуються із заробітної плати та суми пільги

копію договору з навчальним закладом

копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчання

документи, що підтверджують ступінь споріднення (свідоцтво про народження дитини, якщо податкову знижку оформлюють батьки; свідоцтво про шлюб - якщо чоловік чи дружина)

копію облікової картки про присвоєння реєстраційного номера платника податків

Звернутися за отриманням податкової знижки на навчання можна протягом календарного року, наступного за тим, за який подається декларація про доходи та зазначаються витрати, що враховуються для розрахунку податкової знижки.

Таким чином зараз, протягом 2024 року, можна подати документи на податкову знижку за 2023 рік.

Суму знижки зарахують на банківський рахунок заявника, відкритий у будь-якому комерційному банку. Їх також можуть надіслати поштовим переказом на адресу з вашої декларації протягом 60 календарних днів після надходження податкової декларації.