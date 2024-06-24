Скільки коштує вища освіта в Україні: вартість навчання у топових університетах

Менше ніж за місяць розпочнеться вступна кампанія 2024. Вартість навчання відіграє не останню роль під час вибору вищого навчального закладу.

Тому РБК-Україна зібрало ціни на навчання на популярних спеціальностях у топових ЗВО України.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Отже, ціни на філологічні спеціальності варіюються від 50 900 до 59 400 гривень за навчальний рік.

Економічний напрямок коштує від 50 000 до 70 000 гривень; маркетинг - 54 000 гривень; право - 66 600 гривень. Комп'ютерні науки коливаються в межах 50 900 гривень.

Економічні спеціальності є найдорожчими в КНУ імені Шевченка (скриншот)

Львівський національний університет імені Івана Франка

Навчання на економічному факультеті буде коштувати студенту 34 680 гривень і 39 642 гривні, якщо вивчати міжнародну економіку (минулого року було 30 180 гривень і 34 485 відповідно).

Комп'ютерні технології можна вивчати за щонайменше 32 890 гривень на рік, а максимальна сума становить 52 890 при тому, що торік ця сума становила 46 289 гривень.

Ціни на іноземну філологію варіюються від 41 790 до 48 952 гривень на рік.

Вартість вивчення іноземних мов у Львівському національному університеті (скриншот)

Спеціальність "Право" в ЛНУ тепер коштує 52 890 гривень, що є найбільшою сумою за навчання на рік у цьому університеті. Порівняно з минулим роком вартість зросла на 6 600 гривень.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

У ХНУ імені Каразіна вартість значно нижча за попередні університети, хоча й дещо виросла порівняно з минулим роком.

Так, наприклад, вартість за "контракт" на філології починається з 23 000 (було 20 740) гривень і підвищується до 33 000 (було 25 550). Економічні спеціальності коштують 31 000 гривень незалежно від напрямку. До речі, такі самі ціни й на право, і на маркетинг.

Зауважте, що навчання на заочній формі подекуди вдвічі дешевше, ніж денна форма.

Порівняння вартості навчання на денній та заочній формі в ХНУ імені Каразіна (скриншот)

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У "Могилянці" рік навчання на факультеті економіки коштує 64 000 гривень. За вивчення спеціальності "Право" щорічно доведеться платити 89 300 гривень (минулого року сума становила 85 000).

Філологічні науки стартують із 49 400 та закінчуються 66 200 гривень на рік.

Найвищі ціни залишилися на тому ж рівні, що й були торік: інформаційні технології - 70 000 гривень; комп'ютерні науки - 95 000 гривень; аналіз вразливостей інформаційних систем - 100 000 на рік.

У "Києво-Могилянській академії" найвища вартість "контракту" на навчання (скриншот)

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

За навчання на філології доведеться віддати від 48 900 гривень на рік - сума до сплати зросла на п'ять тисяч. Економічні спеціальності та маркетинг "коштують" 43 900 гривень.

Вартість навчання на юридичному факультеті становить 49 900 гривень за навчальний рік. А інформаційні технології тримаються в межах 43-54 900 гривень.

Тобто непрофільні спеціальності КПІ зросли у вартості приблизно на п'ять тисяч гривень, а профільні - подекуди й на 10 тисяч гривень.

Ціни на прикладні спеціальності в КПІ імені Сікорського (скриншот)

Як формується вартість на навчання

Державний експерт з питань вищої освіти МОН Андрій Охрімовський зазначає, що заклади вищої освіти визначають вартість навчання самостійно, проте є одне "але".

"Ті заклади, які отримують державне замовлення, зобов'язані дотримуватися вимог до індикативної собівартості. Тобто вартість контракту на кон'юнктурних спеціальностях не нижче 60-80% від середньої вартості підготовки за держзамовленням", - пояснює експерт.

До кон'юнктурних спеціальностей належать: філологія (крім української та кримськотатарської мови та літератури, фольклористики), економіка, політологія, психологія, соціологія, журналістика, облік і оподаткування, фінанси, банківська справа та страхування, менеджмент, маркетинг, підприємництво, торгівля та біржова діяльність, право, інженерія програмного забезпечення, комп'ютерні науки, комп'ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технології, стоматологія, медицина, медсестринство, технології медичної діагностики та лікування, медична психологія, фармація, промислова фармація, фізична терапія, ерготерапія, педіатрія, громадське здоров'я, готельно-ресторанна справа, туризм, публічне управління та адміністрування, міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, міжнародні економічні відносини та міжнародне право.

Тобто вартість навчання на цих спеціальностях за рік не повинна бути нижчою за 60-80% від суми, яку держава виділяє для забезпечення освітою одного абітурієнта, що вступив на "бюджет".