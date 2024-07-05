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Студенты могут вернуть часть денег за платное обучение: как это сделать

Украина, Пятница 05 июля 2024 10:30
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Студенты могут вернуть часть денег за платное обучение: как это сделать Как оформить налоговую скидку для студентов (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине в соответствии с подпунктом 166.3.3 статьи 166 Налогового кодекса налогоплательщик может вернуть часть расходов на обучение. Это называется налоговая скидка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на юридический советчик для ВПЛ.

Каков максимальный размер скидки

Налоговая скидка на обучение - это документально подтвержденная сумма (стоимость) расходов, которую налогоплательщик понес на оплату обучения в дошкольных, внешкольных учреждениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования.

Максимальный размер налоговой скидки составляет 18% от стоимости обучения. При этом учитываются фактические расходы, понесенные в прошлом году.

Важно: возместить можно только стоимость обучения в украинских учебных заведениях. Также нельзя вернуть часть платы за дополнительные курсы или обучение на военной кафедре.

Оформить налоговую скидку может даже студент, если у него есть официальный заработок, с которого он платит налоги, или член его семьи первой степени родства (мать, отец, жена или супруг).

Как оформить налоговую скидку

Для оформления следует обратиться в орган Государственной налоговой службы по месту учета (проживания) с заявлением о зачислении сумм налога, подлежащего возврату.

Из документов нужно предоставить:

  • заявление с указанием реквизитов счета для перечисления возмещения
  • копии страниц паспорта, подтверждающих паспортные данные
  • налоговое право на имущественное состояние и доходы по форме по ссылке
  • справку о заработной плате за отчетный период с обязательным включением сумм налогов, удерживаемых из заработной платы и суммы льготы
  • копию договора с учебным заведением
  • копии квитанций (чеков, платежных поручений) за обучение
  • документы, подтверждающие степень родства (свидетельство о рождении ребенка, если налоговую скидку оформляют родители; свидетельство о браке - если муж или жена)
  • копию учетной карточки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика

Обратиться за получением налоговой скидки на обучение можно в течение календарного года, следующего за тем, за который подается право на доходы и указываются расходы, учитываемые для расчета налоговой скидки.

Таким образом, сейчас, в течение 2024 года, можно подать документы на налоговую скидку за 2023 год.

Сумма скидки будет зачислена на банковский счет заявителя, открытый в любом коммерческом банке. Их также могут отправить почтовым переводом на адрес из вашей декларации в течение 60 календарных дней после поступления налоговой декларации.

Раньше мы рассказывали, сколько стоит обучение в лучших вузах Украины.

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