Заклади освіти в Україні можуть отримати кошти на ремонт й обладнання: як подати заявку

Заклади фахової передвищої та вищої освіти можуть отримати гроші з бюджету на розвиток та виконання ремонтних робіт. Обов'язковою умовою є подача проєкту та кошторису робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти й науки.

На що можна витратити кошти Отримані гроші можна спрямувати на: здійснення невідкладних аварійно-відбудовних і ремонтних робіт

реалізацію проєктів, пов'язаних із будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією та реставрацією) захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення із захисними властивостями сховища/протирадіаційного укриття, призначених для укриття учасників освітнього процесу закладів фахової передвищої та вищої освіти

здійснення заходів, пов'язаних із приведенням підвальних та/або цокольних приміщень закладів освіти у стан, придатний до використання як найпростіших укриттів

здійснення заходів, спрямованих на дотримання вимог пожежної безпеки в закладах освіти

забезпечення технічними засобами оповіщення та інформування

придбання генераторів, електрогенераторних установок, трансформаторів, систем безперебійного електроживлення, акумуляторів, іншої електричної апаратури, пристроїв для фільтрування або очищення води, іншого обладнання довгострокового користування для безперебійного тепло-, водо-, електро- і газопостачання, що забезпечує безпечні умови навчання в офлайн-режимі, а також для забезпечення проживання у гуртожитках здобувачів освіти, якщо освітній процес здійснюється в офлайн-режимі

здійснення заходів з енергоефективності

розбудову мережі та відновлення гуртожитків, пошкоджених в результаті бойових дій, для проживання здобувачів освіти у закладах освіти, що здійснюють навчання в офлайн-режимі тощо У Міністерстві оберуть заклади освіти, яким нададуть фінансування з бюджетних коштів. Як взяти участь у конкурсі Коледжі та університети повинні до третього липня передати в МОН заявку та пакет документів на паперових носіях. Це можна зробити поштою чи надати особисто через канцелярію МОН з позначкою "Конкурс на отримання бюджетних коштів за КПК ВК 2201140". Обов'язкова умова отримання коштів - це наявність затвердженої проєктної (проєктно-кошторисної) документації для робіт.