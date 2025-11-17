Студенти другого курсу почали отримувати гранти на навчання у "Дії"

Що потрібно зробити студентам

Другокурсники мають підтвердити отримання гранту, наклавши електронний підпис у додатку. Після цього Міністерство освіти перерахує кошти навчальним закладам.

За інформацією "Дії", виплати будуть проводитися у два етапи - окремо за перший і другий семестри.

А якщо навчання вже оплачене

Студенти, які раніше оплатили навчання на контракті власним коштом, можуть повернути гроші. Для цього потрібно звернутися до бухгалтерії свого вишу та надати підтвердження отримання гранту.

Бабак також закликав усіх студентів перевірити свої застосунки, щоб переконатися, що сертифікат відображається коректно.