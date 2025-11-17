Студенти другого курсу почали отримувати гранти на навчання у "Дії"

Студенти другого курсу закладів вищої освіти почали отримувати грантові сертифікати у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.
Другокурсники мають підтвердити отримання гранту, наклавши електронний підпис у додатку. Після цього Міністерство освіти перерахує кошти навчальним закладам.
За інформацією "Дії", виплати будуть проводитися у два етапи - окремо за перший і другий семестри.
Студенти, які раніше оплатили навчання на контракті власним коштом, можуть повернути гроші. Для цього потрібно звернутися до бухгалтерії свого вишу та надати підтвердження отримання гранту.
Бабак також закликав усіх студентів перевірити свої застосунки, щоб переконатися, що сертифікат відображається коректно.
Нагадаємо, підтвердження державних грантів для студентів другого курсу через "Дію" затримали через технічні роботи в ЄДЕБО. МОН запевняє, що усі, хто отримав грант на 2024-2025 рік, зможуть продовжити його наступного року. Нові терміни обіцяють повідомити окремо, а перші виплати студентам планують до кінця 2025 року.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто і на яких умовах може отримати державний грант на навчання у 2025 році. Держава покриває частково або повністю вартість контракту, не вимагаючи відпрацювання після випуску. Ми писали, хто має право на грант, які бали потрібні, які суми доступні, як подати заявку через "Дію" та що заклади освіти мають бути учасниками проєкту МОН.