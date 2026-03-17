Стубб закликав ЄС діяти гнучкіше: рішення про санкції не мають блокуватися

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав Європейський Союз використовувати гнучкі механізми для ухвалення рішень, зокрема щодо санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Стубба в британському аналітичному центрі Chatham House.
За його словами, гнучкість усередині ЄС уже довела свою ефективність.
"Це дійсно корисно - мати можливість ухвалити рішення про санкції проти Росії без Угорщини, чи не так? Це корисний інструмент, чи не так?", - наголосив він.
Водночас він наголосив, що внутрішню гнучкість потрібно відокремлювати від зовнішньої, яка визначає спосіб ухвалення рішень Європою на міжнародній арені.
"Отже, всередині це інструмент для просування певної сфери політики, а зовні - це насправді інструмент для організації того, як Європа приймає рішення", - пояснив він.
Стубб підкреслив, що в умовах геополітичного тиску ЄС має посилювати свою роль як у зовнішній політиці, так і у внутрішньому процесі ухвалення рішень.
Він визнав, що процеси в Євросоюзі часто є повільними, зокрема щодо санкцій чи використання заморожених активів РФ.
"Я знаю, що люди обурюються, коли ЄС не приймає рішення достатньо швидко, що потрібно час для розморожування заморожених активів, що у нас є проблема з ухваленням або узгодженням 20-го пакету санкцій. Але зазвичай ми досягаємо мети. Однак чим більше гнучкості ми маємо, тим краще", - наголосив фінський лідер.
За його словами, існують європейські договори, які вже містять інструменти, що дозволяють ухвалювати рішення швидше.
"У договорах є елементи - у вигляді посиленого співробітництва та структурованого співробітництва - які фактично роблять це можливим. І нам потрібно почати використовувати ці інструменти, щоб приймати оперативні рішення", - пояснив він.
Окремо Стубб зазначив, що принцип гнучкості варто застосовувати і в питаннях розширення ЄС.
За його словами, найближчими кандидатами на вступ до ЄС залишаються Чорногорія, Албанія, а також Україна і Молдова. Водночас Ісландія розглядає можливість відновлення переговорів про вступ до Євросоюзу.
Нагадаємо, Рада ЄС 14 березня продовжила санкції проти осіб, причетних до підриву територіальної цілісності та суверенітету України.
Обмеження подовжено ще на шість місяців - до 15 вересня.