Стубб відмовився бути переговірником з РФ від Європи та вказав на "великих гравців"

Раніше голова комітету з міжнародних справ Верховної Ради Олександр Мережко висловив думку, що представляти Європу на переговорах з РФ мав би фінський лідер Александр Стубб.

Мережко назвав його "чудовим дипломатом", який вміє вести переговори та комунікувати з президентом США.

Однак політик відкинув пропозицію. Стубб вважає, що представляти Європу на переговорах має так звана "євротрійка" у складі Франції, Німеччини та Великої Британії. Водночас такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть ефективно допомагати процесу, діючи в кулуарах.

"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що цим повинні керувати великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія", - заявив президент Фінляндії.

На його думку, наразі настав слушний час для початку діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки Київ має сильні позиції.

"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна займає сильні позиції у військовому, політичному та економічному плані. Тому я вважаю, що Європі час зв'язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, для проведення дипломатичних переговорів", - сказав Стубб.