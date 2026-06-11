Стубб відмовився бути переговірником з РФ від Європи та вказав на "великих гравців"

Президент Фінляндії Александр Стубб відмовився бути переговірником від Європи у діалозі Росії та України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MTV Uutiset.
Раніше голова комітету з міжнародних справ Верховної Ради Олександр Мережко висловив думку, що представляти Європу на переговорах з РФ мав би фінський лідер Александр Стубб.
Мережко назвав його "чудовим дипломатом", який вміє вести переговори та комунікувати з президентом США.
Однак політик відкинув пропозицію. Стубб вважає, що представляти Європу на переговорах має так звана "євротрійка" у складі Франції, Німеччини та Великої Британії. Водночас такі країни, як Фінляндія чи Норвегія, можуть ефективно допомагати процесу, діючи в кулуарах.
"Особисто я не бачу себе представником у цьому питанні. Я вважаю, що цим повинні керувати великі гравці, а саме Франція, Німеччина та Велика Британія", - заявив президент Фінляндії.
На його думку, наразі настав слушний час для початку діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки Київ має сильні позиції.
"Зараз ми перебуваємо в ситуації, коли Україна займає сильні позиції у військовому, політичному та економічному плані. Тому я вважаю, що Європі час зв'язатися з керівництвом Росії, а точніше з президентом Путіним, для проведення дипломатичних переговорів", - сказав Стубб.
Нагадаємо, ще 25 травня Александр Стубб допустив, що може стати представником Євросоюзу на мирних переговорах з Росією.
Європа вирішила взяти на себе ініціативу у переговорах, враховуючи те, що Штати перемкнули фокус уваги з війни в Україні на конфлікт на Близькому Сході.
Як відомо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією перебувають "на паузі", водночас Вашингтон допускає їх відновлення за певних умов, про що заявив американський держсекретар Марко Рубіо.