Стубб раскрыл реальное соотношение потерь Украины и РФ

12:30 25.05.2026 Пн
Как президент Финляндии охарактеризовал ситуацию на фронте для Киева?
Валерий Ульяненко
Фото: Александр Стубб (Getty Images)
Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, сколько погибших оккупантов приходится на одного погибшего украинского защитника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

Финский президент считает, что для Украины ситуация в военном плане выглядит гораздо лучше, чем когда-либо за время полномасштабной войны.

"Первый год этой войны для Украины был борьбой за выживание. Потом три года - это была устойчивость. А сейчас это чисто математика", - заявил Стубб.

По его словам, сейчас на одного погибшего украинского военного приходится восемь погибших российских оккупантов.

"Кроме того, популярность войны в России падает, то есть Украина сейчас имеет преимущество", - подчеркнул президент Финляндии.

Потери России в войне

Напомним, заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса заявил, что потери россиян на Донбассе выросли втрое, при этом их продвижение остается минимальным.

По словам Палисы, несмотря на амбициозные планы россиян на 2026 год, реальных сил для их воплощения у Кремля пока недостаточно.

Кроме того, в стране-агрессоре все заметнее становятся последствия больших потерь в полномасштабной войне против Украины. Российские СМИ сообщают, что из-за потока раненых гражданские больницы и роддома в РФ массово перепрофилируют под военные госпитали.

В то же время в российских регионах жалуются на дефицит врачей, нехватку мест в стационарах и проблемы с доступом к медицинской помощи для гражданских пациентов.

