Стубб підготує для Трампа нову ідею про допомогу Україні: до чого тут Іран

Європа може запропонувати президенту США Дональду Трампу допомогу в захисті Ормузької протоки від Ірану, якщо той погодиться забезпечити для України всю необхідну підтримку.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Таку ідею "торгу" з Трампом Стуббу запропонували під час сесії запитань і відповідей у лондонському аналітичному центрі Chatham House.
"Я думаю, це дуже гарна ідея", - відреагував фінський лідер і додав, що він розгляне її детальніше й обговорить варіанти зі своєю командою.
За словами президента, він побоюється, що мирні переговори щодо України швидко наближаються до вирішального моменту, що може змусити Київ ухвалити невигідну угоду і поступитися своїми територіями російському диктатору Володимиру Путіну. Також переговори можуть зірватися.
Стубб зазначив, що реалістично оцінює ступінь свого впливу на Трампа після того, як вони зблизилися під час семигодинної зустрічі з грою в гольф і обідом минулого року.
"Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чому-небудь. Якщо мені вдасться просунути хоча б одну ідею з десяти щодо України, я вважаю це хорошим результатом", - сказав фінський лідер.
Він висловив сподівання, що переговори РФ і України "не впадуть так само, як і переговори між Іраном і США".
Нагадаємо, раніше Financial Times писало про те, що президент США Дональд Трамп "втрачає інтерес" до питання врегулювання війни Росії проти України.
За даними видання, американці призупинили активну участь у переговорному процесі між Україною та РФ, оскільки тепер вони зосереджені на операції проти Ірану.
Неназваний дипломат ЄС у коментарі FT назвав таку ситуацію "катастрофою" для України та Євросоюзу.