Стубб підготує для Трампа нову ідею про допомогу Україні: до чого тут Іран

Таку ідею "торгу" з Трампом Стуббу запропонували під час сесії запитань і відповідей у лондонському аналітичному центрі Chatham House.

"Я думаю, це дуже гарна ідея", - відреагував фінський лідер і додав, що він розгляне її детальніше й обговорить варіанти зі своєю командою.

За словами президента, він побоюється, що мирні переговори щодо України швидко наближаються до вирішального моменту, що може змусити Київ ухвалити невигідну угоду і поступитися своїми територіями російському диктатору Володимиру Путіну. Також переговори можуть зірватися.

Стубб зазначив, що реалістично оцінює ступінь свого впливу на Трампа після того, як вони зблизилися під час семигодинної зустрічі з грою в гольф і обідом минулого року.

"Я не маю ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чому-небудь. Якщо мені вдасться просунути хоча б одну ідею з десяти щодо України, я вважаю це хорошим результатом", - сказав фінський лідер.

Він висловив сподівання, що переговори РФ і України "не впадуть так само, як і переговори між Іраном і США".