Стубб подготовит для Трампа новую идею о помощи Украине: при чем здесь Иран

Такую идею "торга" с Трампом Стуббу предложили во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House.

"Я думаю, это очень хорошая идея", - отреагировал финский лидер и добавил, что он рассмотрит ее подробнее и обсудит варианты со своей командой.

По словам президента, он опасается, что мирные переговоры по Украине быстро приближаются к решающему моменту, что может вынудить Киев принять невыгодную сделку и уступить свои территории российскому диктатору Владимиру Путину. Также переговоры могут сорваться.

Стубб отметил, что реалистично оценивает степень своего влияния на Трампа после того, как они сблизились во время семичасовой встречи с игрой в гольф и обедом в прошлом году.

"Я не питаю иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся продвинуть хотя бы одну идею из десяти по Украине, я считаю это хорошим результатом", - сказал финский лидер.

Он выразил надежду, что переговоры РФ и Украины "не рухнут так же, как и переговоры между Ираном и США".