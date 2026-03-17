Мирный план США Война в Украине

Стубб подготовит для Трампа новую идею о помощи Украине: при чем здесь Иран

22:36 17.03.2026 Вт
2 мин
Президент Финляндии может рассмотреть "торг" с американским лидером
aimg Иван Носальский
Фото: президент Финляндии Александр Стубб и президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Европа может предложить президенту США Дональду Трампу помощь в защите Ормузского пролива от Ирана, если тот согласиться обеспечить для Украины всю необходимую поддержку.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Такую идею "торга" с Трампом Стуббу предложили во время сессии вопросов и ответов в лондонском аналитическом центре Chatham House.

"Я думаю, это очень хорошая идея", - отреагировал финский лидер и добавил, что он рассмотрит ее подробнее и обсудит варианты со своей командой.

По словам президента, он опасается, что мирные переговоры по Украине быстро приближаются к решающему моменту, что может вынудить Киев принять невыгодную сделку и уступить свои территории российскому диктатору Владимиру Путину. Также переговоры могут сорваться.

Стубб отметил, что реалистично оценивает степень своего влияния на Трампа после того, как они сблизились во время семичасовой встречи с игрой в гольф и обедом в прошлом году.

"Я не питаю иллюзий относительно того, кто может убедить президента Трампа в чем-либо. Если мне удастся продвинуть хотя бы одну идею из десяти по Украине, я считаю это хорошим результатом", - сказал финский лидер.

Он выразил надежду, что переговоры РФ и Украины "не рухнут так же, как и переговоры между Ираном и США".

Трамп может потерять интерес к Украине

Напомним, ранее Financial Times писало о том, что президент США Дональд Трамп "теряет интерес" к вопросу урегулирования войны России против Украины.

По данным издания, американцы приостановили активное участие в переговорном процессе между Украиной и РФ, поскольку теперь они сосредоточены на операции против Ирана.

Неназванный дипломат ЕС в комментарии FT назвал такую ситуацию "катастрофой" для Украины и Евросоюза.

