СЦКК заявил об угрозе эскалации конфликта на Донбассе

Иллюстративное фото (facebook.com/abazia)

Нарушения режима прекращения огня на Донбассе приобрели системный характер

Систематические обстрелы в районе боевых действий на Донбассе угрожают дальнейшей эскалацией конфликта. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения зафиксировала обстрелы в районе Авдеевки, Луганского и Новолуганского с применением запрещенных Минском минометов калибра 120 мм и 82 мм. Кроме того, сегодня противник вел обстрел в районах Зайцево Северного, Водяного, и Новгородского из минометов такого же калибра.

"Стоит отметить, что в пренебрежении бессрочным режимом прекращения огня с применением запрещенной минского договоренностями оружия со стороны НВФ РФ усматривается системный характер, что ведет лишь к эскалации конфликта", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки, 11 сентября, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявили о препятствиях со стороны боевиков в перемещении по оккупированной территории.