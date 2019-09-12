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СЦКК заявив про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 12:04
СЦКК заявив про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com/abazia)

Порушення режиму припинення вогню на Донбасі набули системного характеру

Систематичні обстріли в районі бойових дій на Донбасі загрожують подальшою ескалацією конфлікту. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил в Facebook.

Зокрема, українська сторона Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування зафіксувала обстріли в районі Авдіївки, Луганського і Новолуганського з застосуванням заборонених Мінському мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Крім того, сьогодні противник вів обстріл в районах Зайцеве Північного, Водяного, і Новгородського з мінометів такого ж калібру.

"Варто відзначити, що в нехтуванні безстроковим режимом припинення вогню з застосуванням забороненої мінського домовленостями зброї з боку НЗФ РФ вбачається системний характер, що веде лише до ескалації конфлікту", - йдеться в повідомленні.

СЦКК заявив про загрозу ескалації конфлікту на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 11 вересня, на Донбасі загинули двоє українських військовослужбовців.

Крім того, спостерігачі ОБСЄ заявили про перешкоди з боку бойовиків в переміщенні по окупованій території.

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