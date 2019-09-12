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Красный крест направил гумпомощь на оккупированный Донбасс

Новости » Общество    12.09.2019 - 11:05
Красный крест направил гумпомощь на оккупированный Донбасс
Иллюстративное фото (Twitter/DW)

Грузовики направились через КПВВ Новотроицкое

Гуманитарная организация "Красный Крест" передала более 2 тонн лекарств для жителей временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что два грузовика проследовало через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проследовало 2 грузовика с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста", - говорится в сообщаении.

Напомним, в апреле 2019 года "Красный крест" отправил на оккупированный Донбасс две партии гуманитарной помощи. Так, 3 апреля на оккупированные территории Донбасса отправилось 8 грузовиков с продуктами питания общим весом 160 тонн.

После этого, 18 апреля гуманитарня организация отправила еще 16 грузовиков гумпомощи общим весом 295 тонн. Это были продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что за прошедшие сутки, 11 сентября, на Донбассе погибли двое украинских военнослужащих. Всего в течение суток боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелы велись в районе Богдановки, Невельского, Новогнатовки, Авдеевки, Песков, Новотроицкого, Водяного, Красногоровки, Пищевика, Павлополя, Желобка, Зайцевого, Луганского, Новолуганського, Новгородского.

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