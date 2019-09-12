Боевики за день дважды блокировали движение СММ ОБСЕ на Донбассе

Иллюстративное фото (facebook.com/oscesmm)

Оккупанты ссылались, в частности, на "приказы от командиров"

В течение дня во вторник, 10 сентября, пророссийской боевики на Донбассе дважды заблокировали проезд через блокпосты наблюдателей СММ ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет СММ ОБСЕ, опубликованный в среду.

Отмечается, что на блокпосте в Петровском (неподконтрольный правительству, 41 км на юг от Донецка) член вооруженных формирований отказал патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "проведение работ по разминированию в этом районе".

Кроме того, на блокпосте западнее Верхньошироковского (неподконтрольный правительству, 29 км на северо-восток от Мариуполя) вооруженный боевик отказал патрулю миссии в проезде, ссылаясь на "приказы от командиров".

Напомним, боевики на Донбассе 11 сентября обстреляли населенные пункты Новотошковское и Майорськ, применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Ранее сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ потеряла вблизи населенного пункта Обозное в оккупированном РФ районе Луганской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия в результате огня из стрелкового оружия.