СЦКК зафиксировала нарушение минских соглашений боевиками на Донбассе

Иллюстративное фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Российские наемники применяются минометы калибров 82 и 120 мм

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации выявила факты нарушения минских соглашений вооруженными формированиями Российской Федерации во время обстрелов украинских позиций на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным наблюдателей, российские наемники в субботу, 14 сентября, выпустили 45 мин 120-го и 27 мин 82-го калибров по позициям подразделений Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское, Новотошковское и Гладосово.

Кроме того, применение запрещенного вооружения со стороны боевиков было зафиксировано уже сегодня, 15 сентября. Оккупанты выпустили 4 мины калибра 120 мм и 7 мин 82-го калибра по украинским военным вблизи Зайцево и Новолуганского.

"Указанные факты в очередной раз свидетельствуют о нежелании противника придерживаться режима прекращения огня", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение 14 сентября российско-оккупационные войска 14 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. При этом враг применял запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го и 82-го калибров. О потерях среди украинских военных за сутки в штабе не сообщили.