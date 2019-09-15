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СЦКК зафіксувала порушення мінських угод бойовиками на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    15.09.2019 - 11:13
СЦКК зафіксувала порушення мінських угод бойовиками на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Російські найманці застосовуються міномети калібрів 82 та 120 мм

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації виявила факти порушення мінських угод збройними формуваннями Російської Федерації під час обстрілів українських позицій на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними спостерігачів, російські найманці у суботу, 14 вересня, випустили 45 мін 120-го та 27 мін 82-го калібрів по позиціями підрозділів Об'єднаних сил в районі населених пунктів Новолуганське, Новотошківське та Гладосове.

Крім того, застосування забороненого озброєння з боку бойовиків було зафіксовано вже сьогодні, 15 вересня. Окупанти випустили 4 міни калібру 120 мм та 7 мін 82-го калібру по українським військовим поблизу Зайцевого та Новолуганського.

"Зазначені факти вкотре свідчать про небажання противника дотримуватися режиму припинення вогню", - наголосили у відомстві.

СЦКК зафіксувала порушення мінських угод бойовиками на Донбасі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впродовж 14 вересня російсько-окупаційні війська 14 разів відкривали вогонь по позиціям Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому ворог застосовував заборонені мінськими угодами міномети 120-го та 82-го калібрів. Про втрати серед українських військових за добу в штабі не повідомили.

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