СЦКК не видит угрозы прямого вторжения России

Фото: Александр Борщевский (inforesist.org)

На сегодня в СЦКК исключают наступление со стороны России

На сегодняшний день не существует угрозы прямого военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. Об этом на дискуссии "Диалог о мире и безопасной реинтеграции" заявил руководитель украинской стороны СЦКК Александр Борщевский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по данным разведки, со стороны России нет угрозы наступления.

"Данные, которые публикуются в ежедневных отчетах и открытых источниках штаба Объединенных сил…такой информации относительно прямого вторжения нет", - заявил Борщевский.

Он также отметил, что на участках разведения сил установлены камеры, которые фиксируют перемещение людей техники и нарушения режима прекращения огня. В случае наступления на этих участках украинские войска смогут занять прежние позиции за 20 минут.

Напомним, ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ сейчас не наблюдается.

До этого командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали этим летом ракетные удары по Одессе.