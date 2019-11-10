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В Минобороны заявили, что угроз вторжения РФ со стороны юга не наблюдается

Новости » Политика     10.11.2019 - 21:21
В Минобороны заявили, что угроз вторжения РФ со стороны юга не наблюдается
Фото: Андрей Загороднюк (УНИАН)

Загороднюк заявил, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ сейчас не наблюдается

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявляет, что критического усиления сил и средств Вооруженных сил РФ сейчас не наблюдается. Об этом он сказал в эфире телеканала 1+1, передает РБК-Украина.

Загороднюк прокомментировал слова бывшего министра иностранных дел Павла Климкина о том, что Россия может вторгнуться на юге Украины.

"Мы всегда чувствуем угрозу, наша задача - защитить Украину при любых сценариях. Конечно же, мы видим различные сценарии. Но мы не видим какого-то критического усиления, которое не входит в планы, известные нам еще с начала года", - сказал он.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что Российская Федерация отработает фактическое вторжение в Украину на учениях "Кавказ 2020". По его словам, на сегодня российское вторжение остается одной из основных угроз.

"РФ поддерживает высокий уровень этой угрозы за счет наращивания группировок своих войск. Сегодня, начиная с 2015 года, уже, по сути, завершается формирование трех российских дивизий возле нашей границы", - отметил Скибицкий.

Он уточнил, что речь идет о 3-й, 144-й и 150-й мотострелковых дивизиях. Кроме того, продолжается формирование 8-й армии в Южном военном округе, которая непосредственно будет действовать на украинском направлении.

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