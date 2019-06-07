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СЦКК показал последствия обстрела многоэтажки в Майорском

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 17:11
СЦКК показал последствия обстрела многоэтажки в Майорском
Фото: последствия обстрела (facebook.com/pressjfo.news)

Пострадавших в результате обстрела нет

Украинская сторона СЦКК зафиксировала последствия обстрела боевиками населенного пункта Майорск Бахмутского района Донецкой области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра операции Объединенных сил (ООС).

Указано, что фотофиксация обстрела многоэтажки была осуществлена в четверг, 6 июня.

 Фото: обстрел 

"6 июня наблюдательной группой осуществлена фотофиксация по факту обстрела населенного пункта Майорск, Бахмутского района, Донецкой области", - сообщает пресс-центр.

Согласно данным украинской стороны СЦКК, вооруженные формирования России осуществили обстрел Майорского из стрелкового оружия со стороны оккупированной Горловки в четверг в 5 утра. Прибыв на место, наблюдательная группа "Светлодарск" зафиксировала в двух соседних квартирах повреждения окна комнаты, смежной и наружной стены из-за попадания пули калибра 12,7 мм.

Подчеркнем, пострадавших в результате обстрела нет.

Напомним, ночью 7 июня боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения.

Как писало РБК-Украина ранее, боевики во вторник, 4 июня, обстреляли мечеть в Донецке для дискредитации Вооруженных сил Украины. Украинская сторона СЦКК настаивает, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей.

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