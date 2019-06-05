Боевики обстреляли мечеть в Донецке для дискредитации ВСУ

Фото: боевики на Донбассе (twitter.com/dubovoyslavyans)

По данным украинской стороны СЦКК, обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей

Боевики во вторник, 4 июня, обстреляли мечеть в Донецке для дискредитации Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-центра операции Объединенных сил.

Так, украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации мирных населенных пунктов.

"4 июня 2019 по информации, полученной от Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, вооруженные формирования Российской Федерации в Донецкой области обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле мечети в Донецке", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в ответ на обращение Донецкого офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека от 2 июня 2019 ВСУ, в отличие от вооруженных формирований Российской Федерации, предоставили свои гарантии безопасности на соблюдение режима прекращения огня для выполнения представителями Мониторинговой миссии своих задач вблизи места расположения указанной мечети. Подразделения ООС придерживались прямого приказа о режиме прекращения огня.

"4 июня 2019 по направлению города Донецк обстрелов позиций ВС Украины не было, соответственно украинские подразделения огонь в ответ не открывали. Анализируя заявленное, направление стрельбы и реальное расстояние от мечети до ближайших позиций ВС Украины, которое составило 5,5 км, а также максимальную дальность стрельбы миномета калибра 82 мм (4 км) и существующее рассеивание при стрельбе, можно сделать вывод о том, что попасть четырьмя минами в купол мечети технически невозможно", - поясняется в сообщении.

Украинская сторона СЦКК настаивает, что очередной обстрел был заблаговременно спланирован, когда в мечети находилось больше всего людей.

"Напрашивается вывод, что оккупационная администрация РФ в очередной раз пыталась дискредитировать ВС Украины перед народом Донбасса и мусульманской его частью в частности", - говорится в сообщении.

Напомним, российские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт Сентяновка на оккупированной территории Луганской области. Как сообщила украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), боевики обстреляли Сентяновку, чтобы дискредитировать украинских военных.

Как писало РБК-Украина ранее, украинская сторона СЦКК сообщила об обстреле российско-оккупационными войсками жилых домов в населенном пункте Золотое на Донбассе.