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СЦКК показав наслідки обстрілу багатоповерхівки у Майорському

Новини » Надзвичайні події    07.06.2019 - 17:11
СЦКК показав наслідки обстрілу багатоповерхівки у Майорському
Фото: наслідки обстрілу (facebook.com/pressjfo.news)

Постраждалих унаслідок обстрілу немає

Українська сторона СЦКК зафіксувала наслідки обстрілу бойовиками населеного пункту Майорськ Бахмутського району Донецької області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

Вказано, що фотофіксацію обстрілу багатоповерхівки було здійснено у четвер, 6 червня.

 Фото: обстріл

"6 червня спостережною групою здійснено фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Майорськ, Бахмутського району, Донецької області", - повідомляє прес-центр.

Відповідно до даних української сторони СЦКК, збройні формування Росії здійснили обстріл Майорська зі стрілецької зброї боку окупованої Горлівки у четвер о 5 ранку. Прибувши на місце, спостережна група "Світлодарськ" зафіксувала у двох сусідніх квартирах пошкодження вікна кімнати, суміжної та зовнішньої стіни через влучання кулі калібром 12,7 мм.

Підкреслимо, постраждалих унаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, вночі 7 червня бойовики атакували підрозділи ООС у районі Новолуганського, в результаті чого загинули двоє військовослужбовців і ще семеро отримали поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, бойовики у вівторок, 4 червня, обстріляли мечеть у Донецьку для дискредитації Збройних сил України. Українська сторона СЦКК наполягає, що черговий обстріл був завчасно спланований, коли в мечеті знаходилося найбільше людей.

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Новини України обстрелбойовикиООС
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