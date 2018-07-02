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В структуре парламента создадут комитет разведки, - Парубий

НовостиПолитика    02.07.2018 - 15:49
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Комитет будет создан в рамках реформы парламента

После принятия законопроекта "О национальной безопасности и обороне Украины" в рамках реформы парламента планируется создать отдельный комитет Верховной рады по вопросам разведки. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время обсуждения состояния выполнения Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом, передает корреспондент РБК-Украина.

"Еще один вопрос, который пересекается с реформой парламента. Это создание комитета по вопросам разведки в структуре ВРУ", - сообщил Парубий.

Напомним, Украина рассчитывает на поддержку Соединенных Штатов Америки (США) в ходе имплементации ряда специальных законов в сфере национальной безопасности и обороны.

Так, председатель ВР Андрей Парубий 27 июня подписал закон о национальной безопасности Украины и передал его на подпись президенту Петру Порошенко.

Закон предусматривает реформу сектора нацбезопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО. Документом определяются и разграничиваются полномочия госорганов в сферах нацбезопасности и обороны. Также определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны.

Комитет Рады может рассмотреть законопроекты о снятии депутатской неприкосновенности 4 июля Рада рассмотрит избрание судей КСУ на этой неделе, - Парубий
Теги публикации: Служба безопасности Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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