Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У структурі парламенту створять комітет розвідки, - Парубій

НовиниПолітика    02.07.2018 - 15:49
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)
Фото: Андрій Парубій (rada.gov.ua)

Комітет буде створено в рамках реформи парламенту

Після ухвалення законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи парламенту заплановано створити окремий комітет Верховної ради з питань розвідки. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час обговорення стану виконання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ще одне питання, яке пересікається з реформою парламенту. Це створення комітету з питань розвідки в структурі ВРУ", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки (США) в ході імплементації низки спеціальних законів у сфері національної безпеки і оборони.

Так, голова ВР Андрій Парубій 27 червня підписав закон про національну безпеку України і передав його на підпис президенту Петру Порошенко.

Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.

Комітет Ради може розглянути законопроекти про зняття депутатської недоторканності 4 липня Рада розгляне обрання суддів КСУ цього тижня, - Парубій
Теги публікації: Служба безпеки України, Андрій Парубій, Верховна Рада  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Хочу застерегти людей": українка розповіла про обурливий інцидент з великим туроператором
На Прикарпатті через негоду в річку змило ресторан (відео)
"Мурашки по шкірі": почесний караул в Канаді змінили під звуки української пісні (відео)
45-річна Ванесса Параді вперше вийшла заміж (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся