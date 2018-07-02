У структурі парламенту створять комітет розвідки, - Парубій

Комітет буде створено в рамках реформи парламенту

Після ухвалення законопроекту "Про національну безпеку і оборону України" в рамках реформи парламенту заплановано створити окремий комітет Верховної ради з питань розвідки. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час обговорення стану виконання Угоди про асоціацію України з Європейським союзом, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ще одне питання, яке пересікається з реформою парламенту. Це створення комітету з питань розвідки в структурі ВРУ", - повідомив Парубій.

Нагадаємо, Україна розраховує на підтримку Сполучених Штатів Америки (США) в ході імплементації низки спеціальних законів у сфері національної безпеки і оборони.

Так, голова ВР Андрій Парубій 27 червня підписав закон про національну безпеку України і передав його на підпис президенту Петру Порошенко.

Закон передбачає реформу сектора нацбезпеки і оборони відповідно до стандартів НАТО. Документом визначаються і розмежовуються повноваження держорганів у сферах нацбезпеки і оборони. Також визначається система командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони.