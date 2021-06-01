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На стройплощадке в Черновцах упал кран, есть пострадавший

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Черновцы, Вторник 01 июня 2021 11:33
На стройплощадке в Черновцах упал кран, есть пострадавший Фото: в Черновцах упал строительный кран (facebook.com/promincv)
Автор: РБК-Украина

На строительной площадке в Черновцах упал башенный кран. В результате инцидента пострадал крановщик, его госпитализировали.

Об этом пишет местное издание "Черновицкий проминь".

Сообщается, что инцидент произошел на строительстве на улице Эрлиха. По словам очевидцев, кран в момент падения не поднимал грузы. В результате падения пострадал крановщик 1966 года рождения.

Также сообщается, что у него перелом ребер, повреждения внутренних органов и другие переломы. По словам врачей, пострадавший находится в сознании.

Напомним, накануне в Киеве конфликт между мужчинами завершился стрельбой. В какой-то момент один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх. Правоохранители устанавливают всех участников.

А в Кременчуге мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки и ранил двух из них. Стрельба произошла тоже на почве конфликта, на этот раз в одном из ночных заведений. У стрелка изъяли полуразобранный пневматический пистолет, газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

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