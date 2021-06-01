На стройплощадке в Черновцах упал кран, есть пострадавший
На строительной площадке в Черновцах упал башенный кран. В результате инцидента пострадал крановщик, его госпитализировали.
Об этом пишет местное издание "Черновицкий проминь".
Сообщается, что инцидент произошел на строительстве на улице Эрлиха. По словам очевидцев, кран в момент падения не поднимал грузы. В результате падения пострадал крановщик 1966 года рождения.
Также сообщается, что у него перелом ребер, повреждения внутренних органов и другие переломы. По словам врачей, пострадавший находится в сознании.
Напомним, накануне в Киеве конфликт между мужчинами завершился стрельбой. В какой-то момент один из них достал пистолет и произвел несколько выстрелов вверх. Правоохранители устанавливают всех участников.
А в Кременчуге мужчина устроил стрельбу по полицейским из окна многоэтажки и ранил двух из них. Стрельба произошла тоже на почве конфликта, на этот раз в одном из ночных заведений. У стрелка изъяли полуразобранный пневматический пистолет, газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.