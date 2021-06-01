На будмайданчику в Чернівцях впав кран, є потерпілий

На будівельному майданчику в Чернівцях впав баштовий кран . В результаті інциденту постраждав кранівник, його госпіталізували.

Повідомляється, що інцидент стався на будівництві на вулиці Ерліха. За словами очевидців, кран в момент падіння не піднімав вантажі. В результаті падіння постраждав кранівник 1966 року народження.

Також повідомляється, що у нього перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. За словами лікарів, потерпілий знаходиться у свідомості.