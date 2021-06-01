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На будмайданчику в Чернівцях впав кран, є потерпілий

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Чернівці, Вівторок 01 червня 2021 11:33
На будмайданчику в Чернівцях впав кран, є потерпілий Фото: у Чернівцях впав будівельний кран (facebook.com/promincv)
Автор: РБК-Україна

На будівельному майданчику в Чернівцях впав баштовий кран. В результаті інциденту постраждав кранівник, його госпіталізували.

Про це пише місцеве видання "Чернівецький промінь".

Повідомляється, що інцидент стався на будівництві на вулиці Ерліха. За словами очевидців, кран в момент падіння не піднімав вантажі. В результаті падіння постраждав кранівник 1966 року народження.

Також повідомляється, що у нього перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. За словами лікарів, потерпілий знаходиться у свідомості.

Нагадаємо, напередодні в Києві конфлікт між чоловіками завершився стріляниною. У якийсь момент один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору. Правоохоронці встановлюють усіх учасників.

А в Кременчуці чоловік влаштував стрілянину по поліцейських з вікна багатоповерхівки і поранив двох з них. Стрілянина сталася теж на грунті конфлікту, цього разу в одному з нічних закладів. У стрільця вилучили напіврозібраний пневматичний пістолет, газовий балон і магазин, які чоловік викинув у вікно, щоб позбутися доказів.

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