На будмайданчику в Чернівцях впав кран, є потерпілий
На будівельному майданчику в Чернівцях впав баштовий кран. В результаті інциденту постраждав кранівник, його госпіталізували.
Про це пише місцеве видання "Чернівецький промінь".
Повідомляється, що інцидент стався на будівництві на вулиці Ерліха. За словами очевидців, кран в момент падіння не піднімав вантажі. В результаті падіння постраждав кранівник 1966 року народження.
Також повідомляється, що у нього перелом ребер, пошкодження внутрішніх органів та інші переломи. За словами лікарів, потерпілий знаходиться у свідомості.
Нагадаємо, напередодні в Києві конфлікт між чоловіками завершився стріляниною. У якийсь момент один з них дістав пістолет і зробив кілька пострілів вгору. Правоохоронці встановлюють усіх учасників.
А в Кременчуці чоловік влаштував стрілянину по поліцейських з вікна багатоповерхівки і поранив двох з них. Стрілянина сталася теж на грунті конфлікту, цього разу в одному з нічних закладів. У стрільця вилучили напіврозібраний пневматичний пістолет, газовий балон і магазин, які чоловік викинув у вікно, щоб позбутися доказів.