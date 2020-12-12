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В Днепре строительный кран упал на автобетономешатель, есть погибший

Днепр, Суббота 12 декабря 2020 16:11
В Днепре строительный кран упал на автобетономешатель, есть погибший
Фото: место происшествия в Днепре (gorod.dp.ua)
Автор: Роман Тверденко

В Днепр в субботу на стройплощадке строительный кран упал на автобетономешатель. В результате происшествия погиб мужчина.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел утром 12 декабря. Строительный кран на площадке по улице Березинской рухнул на кабину автобетономешателя "MAN". В ней находился водитель авто, который от полученных травм погиб на месте.

Сейчас идет работа по поднятию крана с автомобиля, чтобы достать тело погибшего водителя.

Напомним, в октябре в Киеве строительный кран упал стрелой на дорогу. Происшествие произошло на улице Мишуги. В результате инцидента никто не пострадал, но был поврежден автомобиль Mitsubishi.

Также сообщалось, что 28 ноября четыре человека пострадали в результате конфликта между группой мужчин и охраной кафе в центре Днепра. Стрельба произошла 28 ноября около 5 утра.

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