Строительство жилья в Украине с начала года выросло более чем на 20%

По данным статистического ведомства, за январь-август 2021 года в целом в строительной отрасли зафиксирован рост 1,8%, в августе - на 10,0%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-августе 2021 года составил 121,0 млрд гривен. Новое строительство составило 34,9% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 38,4%, реконструкция и техническое переоснащение - 26,7%.