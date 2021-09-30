Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20%
Обсяги будівництва житла в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 21,1%. При цьому в серпні будівництво житла зросло на 28,1%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 1,8%, в серпні - на 10,0%.
Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-серпні 2021 року склав 121,0 млрд гривень. Нове будівництво склало 34,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 38,4%, реконструкція і технічне переоснащення - 26,7%.
Нагадаємо, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.
Як повідомляло РБК-Україна, в II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку.