Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20%

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 21,1%. При цьому в серпні будівництво житла зросло на 28,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 1,8%, в серпні - на 10,0%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-серпні 2021 року склав 121,0 млрд гривень. Нове будівництво склало 34,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 38,4%, реконструкція і технічне переоснащення - 26,7%.