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Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20%

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Україна, Четвер 30 вересня 2021 15:30
Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20% Фото: будівництво житла в Україні зросло на 21% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Обсяги будівництва житла в Україні в січні-серпні 2021 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 21,1%. При цьому в серпні будівництво житла зросло на 28,1%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державну службу статистики (Держстат).

За даними статистичного відомства, за січень-серпень 2021 року в цілому в будівельній галузі зафіксовано зростання 1,8%, в серпні - на 10,0%.

Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20%

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-серпні 2021 року склав 121,0 млрд гривень. Нове будівництво склало 34,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 38,4%, реконструкція і технічне переоснащення - 26,7%.

Будівництво житла в Україні з початку року зросло більш ніж на 20%

Нагадаємо, обсяги будівництва в Україні у 2020 році у порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.

Як повідомляло РБК-Україна, в II кварталі 2021 року ціни на житлову нерухомість в Україні у порівнянні з кінцем 2020 року зросли в середньому на 9,8%. Найбільше подорожчали трикімнатні квартири на первинному ринку.

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Державна служба статистики
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