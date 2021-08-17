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Строительство "Северного потока-2" завершится 23 августа, - DW

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Германия, Вторник 17 августа 2021 20:56
Строительство "Северного потока-2" завершится 23 августа, - DW Фото: названа дата завершения "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже на следующей неделе. Ожидается, что российский газопровод будет достроен накануне Дня независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал Deutsche Welle.

По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.

Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.

Напомним, в "Нафтогазе" заявляли, что Украина работает над тем, чтобы "Северный поток-2" не был сертифицирован после завершения строительства.

Как писало РБК-Украина, заблокировать сертификацию "Северного потока-2" намерена Польша, которая также выступает против запуска этого газопровода.

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Российская Федерация Германия Северный поток-2
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