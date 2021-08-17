Строительство "Северного потока-2" завершится 23 августа, - DW

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить уже на следующей неделе. Ожидается, что российский газопровод будет достроен накануне Дня независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкий телеканал Deutsche Welle .

По данным телеканала, строительство российского газопровода планируют завершить 23 августа.

Ожидается, что российский газ, полученный по "Северному потоку-2", будут перекачивать в Германию, Нидерланды, а также в северные регионы Италии.

Украина выступает против строительства и запуска российского газопровода "Северный поток-2", поскольку он соединит Россию и Европу в обход украинской территории. Запуск газопровода будет угрожать будущему транзита российского газа через Украину, а также составит риски для безопасности нашего государства.