Будівництво "Північного потоку-2" завершиться 23 серпня, - DW

Будівництво "Північного потоку-2" планується завершити вже наступного тижня. Очікується, що російський газопровід буде добудований напередодні Дня незалежності України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький телеканал Deutsche Welle .

За даними телеканалу, будівництво російського газопроводу планують завершити 23 серпня.

Очікується, що російський газ, отриманий по "Північному потоку-2", будуть перекачувати в Німеччину, Нідерланди, а також в північні регіони Італії.

Україна виступає проти будівництва та запуску російського газопроводу "Північний потік-2", оскільки він з'єднає Росію та Європу в обхід української території. Запуск газопроводу загрожуватиме майбутньому транзиту російського газу через Україну, а також становитиме ризики для безпеки нашої держави.