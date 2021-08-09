В России назвали сроки завершения строительства "Северного потока-2"

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал сроки завершения строительства "Северного потока-2". Договоренность США и Германии никак не повлияет на темпы работ.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова посла в интервью газете "Известия" .

По его словам, США и ФРГ не заключали соглашение по газопроводу, были только заявления.

"Исходим из того, что германо-американская договоренность не повлияет на темпы сооружения и сроки завершения СП-2. Строительные работы находятся на финальном этапе, до полного их окончания остаются считаные недели", - сказал Нечаев.