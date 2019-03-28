Запуск "Северного потока-2" может затянуться на годы

Строительство газопровода "Северный поток-2" может затянуться на годы из-за позиции Дании. Об этом говорится в письме CEO Nord Stream 2 AG Матиас Варнига, которое опубликовал журналист польского портала BiznesAlert Бартоломей Савицки.

В частности, Варниг отметил, что решение об отказе в разрешении на северо-западный маршрут и запрос заявки от Nord Stream 2 на получение разрешения на южный маршрут могут быть обжалованы.

"Процесс апелляции начинается с рассмотрения в Датском энергетическом совете. Самая поздняя дата подачи апелляции - 23 апреля. Это разбирательство займет несколько месяцев и может быть обжаловано повторно (два возможных судебных разбирательства). В целом, могут потребоваться годы. Во время такого разбирательства DEA может приостановить действие заявки на получение разрешения на параллельный южный маршрут", - говорится в письме.

Напомним, ранее сообщалось, что Дания просит дополнительную экологическую экспертизу по "Северному потоку-2". По словам представителя Nord Stream 2 AG, компания внимательно изучит данный запрос и примет решение о дальнейших шагах.

Отметим, министр энергетики России Александр Новак заявлял, что "Северный поток-2" будет построен до конца 2019 года.