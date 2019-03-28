Запуск "Північного потоку-2" може затягнутися на роки

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" може затягнутися на роки через позицію Данії. Про це йдеться в листі CEO Nord Stream 2 AG Матіас Варніга, який опублікував журналіст польського порталу BiznesAlert Бартоломей Савіцкі.

Зокрема, Варніг зазначив, що рішення про відмову в дозволі на північно-західний маршрут і запит заявки від Nord Stream 2 на отримання дозволу на південний маршрут можуть бути оскаржені.

"Процес починається з розгляду апеляції у Данській енергетичній раді. Найпізніша дата подачі апеляції - 23 квітня. Цей розгляд займе кілька місяців і може бути оскаржено повторно (два можливих судових розгляди). В цілому, можуть знадобитися роки. Під час такого розгляду DEA може призупинити дію заявки на отримання дозволу на паралельний південний маршрут", - йдеться в листі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Данія просить додаткову екологічну експертизу по "Північному потоку-2". За словами представника Nord Stream 2 AG, компанія уважно вивчить цей запит і ухвалить рішення про подальші кроки.

Зазначимо, міністр енергетики Росії Олександр Новак заявляв, що "Північний потік-2" буде побудований до кінця 2019 року.