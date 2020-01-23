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Строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года, - Atlantic Council

Новости » В мире     23.01.2020 - 20:28
Строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года, - Atlantic Council
Фото: Джон Хербст (rtvi.com)

По словам директора центра, этот проект дает России возможность шантажировать страны Восточной Европы

Директор Евразийского центра Атлантического совета США (Atlantic Council) Джон Хербст заявил, что строительство "Северного потока-2" задержится как минимум на 2 года. Об этом он сказал на форуме в Давосе, передает корреспондент РБК-Украина.

Он заявил, что строительство российского газопровода задержится на 2 года или даже больше.

"Cтроительство российского газопровода "Северный поток-2" задержится на два года или даже больше", - сказал Хербст.

По его словам, этот газопровод дает РФ возможность шантажировать страны Восточной Европы, как она это делала несколько раз в прошлом. Он также отметил, что наибольшие риски для Украины в энергетическом секторе, по-прежнему, связаны с усилиями Кремля политизировать вопрос газа, а наибольшая возможность - продолжать реформу в газовом секторе и модернизировать газотранспортную систему.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пообещал избавить Европу от "недружелюбных поставщиков энергии". При этом президент США не уточнил, какие страны он считает недружелюбными поставщиками энергии.

Ранее РБК-Украина писало, что 21 декабря Трамп подписал законопроект о военном бюджете США на 2020 год, который включает в себя введение санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2".

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