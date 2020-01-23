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Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council

Новини » В світі     23.01.2020 - 20:28
Будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки, - Atlantic Council
Фото: Джон Гербст (rtvi.com)

За словами директора центру, цей проект дає Росії можливість шантажувати країни Східної Європи

Директор Євразійського центру Атлантичної ради США (Atlantic Council) Джон Гербст заявив, що будівництво "Північного потоку-2" затримається як мінімум на 2 роки. Про це він сказав на форумі в Давосі, передає кореспондент РБК-Україна.

Він заявив, що будівництво російського газопроводу затримається на 2 роки або навіть більше.

"Будівництво російського газопроводу "Північний потік-2" затримається на два роки або навіть більше", - сказав Гербст.

За його словами, цей газопровід РФ дає можливість шантажувати країни Східної Європи, як вона це робила кілька разів у минулому. Він також зазначив, що найбільші ризики для України в енергетичному секторі, як і раніше, пов'язані з зусиллями Кремля політизувати питання газу, а найбільша можливість продовжувати реформу в газовому секторі та модернізувати газотранспортну систему.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пообіцяв позбавити Європу від "недружніх постачальників енергії". При цьому президент США не уточнив, які країни він вважає недружніми постачальниками енергії.

Раніше РБК-Україна писало, що 21 грудня Трамп підписав законопроект про військовий бюджет США на 2020 рік, який включає в себе введення санкцій відносно російського газопроводу "Північний потік-2".

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