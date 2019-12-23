Строительство "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что строительство российского газопровода "Северного потока - 2" задержится на несколько месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что газопровод "Северный поток - 2" будет достроен, несмотря на санкции США.

"У "Газпрома" есть альтернативные варианты, как это все проложить. Ну, немножко чуть больше времени на это уйдет", - говорит Медведев.

Также он добавил, что ситуацию улучшает договор с Украиной по транзиту.

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который включает введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Законопроект был передан на подпись президенту Дональду Трампу.

Как сообщало РБК-Украина, в результате санкций швейцарская компания Allseas приостановила выполнение работ по укладке газопровода. Компания заявила, что будет действовать в соответствии с положениями законодательства и надеется получить необходимые нормативные, технические, экологические разъяснения от властей США.

Кроме того, сенаторы США Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо с угрозами санкций главе швейцарской компании Allseas, которая занимается укладкой труб российского газопровода "Северный поток-2".